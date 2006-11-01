Брестской области зафиксирован случай крупного браконьерства

Утром при осмотре одного из лесных кварталов в Каменецком районе оперативная егерьская служба Беловежской пущи обнаружила шкуры двух благородных оленей. От ружья браконьеров погибли самец и самка. Ущерб от варварской охоты оценен в 17,5 миллионов белорусских рублей. Ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению личностей преступников. Как утверждают в Брестском областном управлении профилактики, случаи варварской охоты сейчас редкость. Помогло своевременное ужесточение мер за браконьерство. Самый минимальный штраф - 620 тысяч белорусских рублей плюс возмещение ущерба.