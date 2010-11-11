Брестский пограничник обнаружил тайник с кокаином в беспересадочном вагоне Москва-Базель

Российский гражданин Валерий Парфенов работал проводником в беспересадочном вагоне Москва-Базель, который в составе поезда Москва-Варшава или Москва-Берлин совершал регулярные рейсы.

В 2008 году в Кельне (Германия) Валерий познакомился с Игорем. Тот предложил повозить из Германии в Россию наркотики. На обратном пути из Базеля беспересадочный вагон делает остановку во Франкфурте-на-Майне. Там к Валерию заходил Игорь и оставлял у него в купе плотные свертки, на ощупь похожие на пачки с молотым кофе. Парфенов прятал товар и катил через несколько границ. Игорь добирался в Москву самолетом, поэтому, проводив во Франкфурте, он встречал своего курьера в Москве. За единичный трафик следовало вознаграждение в размере 500 долларов. В условленном месте в кафе на Белорусском вокзале они встречались. Валерий отдавал товар и получал вознаграждение. Таких поездок, по словам Парфенова, было четыре. Четвертый и последний раз случился в этом году, сообщает ctv.by на «Вечерний Брест».

Как всегда на вокзале у вод Майна в одиннадцатом часу ночи в купе к Парфенову заглянул Игорь и передал пластиковый пакет, в котором находились два свертка, обмотанные скотчем. Когда поезд отправился и пассажиры расселись по местам, Валерий прошел в свободное купе номер 6, специальным ключом открыл крышку обшивки, за которой размещалось межпотолочное пространство вагона, запрятал свертки туда. А пакет выбросил из вагона наружу.

В 17.00 поезд Берлин-Москва прибыл в Брест и по обыкновению подвергся пограничной и таможенной проверке. Сотрудник отдела пограничного контроля зашел в вагон Базель-Москва и решил начать осмотр с пустого шестого купе. На сиденье он увидел пыль темно-рыжего цвета – «как будто кто-то пилил ржавчину». Специальным ключом пограничник отвинтил панель, прикрывающую межпотолочное пространство. В это время вошел проводник Парфенов и стал пенять пограничнику: мол, что тут смотреть, в пустом купе, после вас запаришься панель на место ставить, сообщает ctv.by на «Вечерний Брест».

Но контролер уже почуял, что эта пыль неспроста. Сняв панель, он обнаружил, что жестяная обшивка имеет разрез в виде буквы «п». Отогнул образовавшийся лючок и обнаружил в нише два свертка. В пакетах находился кокаин общей массой почти полтора килограмма. Кокаин в Беларуси относится к особо опасным наркотическим средствам.

В отношении незадачливого проводника возбудили уголовное дело по статьям 228 (контрабанда) и 328 (незаконный оборот наркотических средств). Суд Ленинского района Бреста приговорил Валерия Парфенова к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. В соответствии с амнистией, объявленной в Беларуси к 65-летию Победы, срок наказания уменьшен на один год, сообщает ctv.by на «Вечерний Брест».