Брестские таможенники конфисковали у водителей автобуса украшения из золота с бриллиантами и наручные часы

Новости Беларуси. Брест. Незаконно ввести товар в нашу страну через пункт пропуска Варшавский мост пытались три белоруса, водители рейсового автобуса Париж-Минск.

По их словам, драгоценности они приобрели на распродажах для личного пользования и о реальной цене, которая только по предварительно оценке составляет более 2 миллиардов рублей, даже не предполагали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание проверяющих привлекла излишняя нервозность одного из пассажиров. При досмотре у него была обнаружена упаковка от дорогостоящих часов.

Андрей Ковальчук, заместитель начальника Брестской таможни:

В результате проведения операции контроля выявлено наличие шести единиц дорогостоящих часов и четырех единиц ювелирных изделий. Часы известных марок, достаточно дорогих. Перевозчиками этих часов не было заявлено о их наличии, а их стоимостные критерии требуют обязательного декларирования и последующей уплаты таможенных платежей.