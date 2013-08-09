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Брестские правоохранители за день изъяли почти тонну мака

09 августа 2013 08:38
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Новости Беларуси. Брестские правоохранители за день изъяли почти тонну мака. В одном из случаев в автомобиле, которым управлял неработающий житель Барановичей, находились 150 кг мака.

Менее чем через два часа на этом же, украинском направлении, вблизи приграничной деревни Гута сотрудники милиции задержали микроавтобус, в салоне которого правоохранители обнаружили около 30 мешков с маком общим весом 700 кг. Машиной также управлял неработающий житель Барановичей.

Сырье изъято и отправлено на экспертизу. По данным фактам проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Наркотики

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