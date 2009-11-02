Брестская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту падения польского вертолета

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта».

Напомним, авиакатастрофа произошла вчера рано утром в Брестской области недалеко от госграницы. Расследование ведётся в рамках белорусского и международного законодательств. Кроме прокуратуры расследование обстоятельств крушения и гибели трёх человек ведут экспертные комиссии, созданные как в Беларуси, так и в Польше.

Вертолёт «Канья» – модификация советского Ми-2. Название переводится, как «молодой ястреб». Он впервые покорил небо 30 лет назад. Таких машин по некоторым источникам выпустили всего 13. Две из них были на вооружении погранвойск Польши.

Виктор Строк, заместитель Брестского транспортного прокурора:

«Это довольно надёжный вертолёт. Что случилось, пока говорить об этом сложно. Человеческий это, или технический фактор, вопрос будет решен только после завершения работы комиссии и прокурорской проверки».

Сейчас в Бресте находятся представители польской стороны. К расследованию причин катастрофы они подключились накануне, осмотрев место крушения вертолёта.

Томаш Доловы, вицеконсул Генерального консульства Республики Польша в Бресте:

«Вчера была создана польская спецкомиссия, которая занимается вопросами этой авиакатастрофы. В Беларусь уже приехали наши судмедэксперты».

Родственников погибших членов экипажа вертолета в Беларусь вызывать не будут. Личности погибших идентифицированы. Сразу после необходимых формальностей тела из Бреста отправят в Польшу.

Ярослав Ксенжек, Генеральный консул Республики Польша в Бресте:

«Я хотел бы подчеркнуть, что белорусская сторона очень и очень нам помогает. Хороший подход. Надеемся, что не позже чем завтра родственники погибших смогут приступить к похоронам».

Все необходимые для расследования катастрофы экспертизы, в том числе техническую, будет проводить белорусская сторона, уведомляя о каждом шаге своих польских коллег. Что касается факта нарушения границы, то с этим тоже предстоит разобраться.