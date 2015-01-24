Брестская область: голова 3-летнего мальчика застряла между батареей и полом

Новости Беларуси. О том, что голова мальчика оказалась зажатой между батареей и полом, сообщила мама. В ловушку мальчик угодил, судя по всему, когда играл.

Для того чтобы освободить мальчишку, спасатели Каменецкого райотдела по чрезвычайным ситуациям раздолбили бетонный выступ в нише для радиатора (смотрите видео).

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации. Среди которых – падение в канализационный люк, застревание в качелях, скамейках.

Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

В прошлом году курьёзные ситуации чаще всего случались с детьми. Так, в декабре, например, нога 8-летнего минчанина застряла в батарее. Казалось, ничего беды не предвещало: ребёнок играл в кресле. В какой-то момент мальчик неловко повернулся, соскользнул и угодил ногой в просвет между стенкой и трубой. Малыш получил серьёзные ожоги.

Осенью в необычную ловушку угодил маленький солигорчанин. Голова малыша застряла в чайнике. Как выяснилось, малыш играл с чайником и неожиданно надел его себе на голову. Снять посудину удалось только с помощью спасателей.