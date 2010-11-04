Брестчанин убил продавца подержанных машин, партнера по бизнесу, и расчленил его

14 мая Юрий, житель одной из деревень Гомельской области, отправился в очередную поездку в Брест, откуда планировал вернуться на автомобиле. Автобизнесом он занимался около десяти лет. В городе над Бугом покупал подержанные машины подешевле, чуть дороже перепродавал их в Гомеле. Как выяснилось, примерно четыре года покупать авто ему помогал Иван, который на суде показал: за помощь Юрий должен был ему 300 долларов, от уплаты которых последний вроде бы отказывался.

Юрия провожали всем семейством. Жена, дочь. С собой он взял чуть больше пяти с половиной тысяч долларов, Br 230 тысяч, мобильный телефон. В 21.30 он сообщил жене, что сел в поезд, а в 7.00 отзвонился - подъезжает к Бресту.



С поезда Юрия встретил Иван, узнавший о том, что тот собирается приехать в Брест, и предложил ему проехать в квартиру, чтобы поговорить по поводу автомобилей. На судебном допросе он показал, что дальше стал требовать у Юрия долг, а тот возмутился и даже ударил его кулаком в грудь, от чего Иван упал на пол. Это якобы его жутко разозлило. Был ли этот инцидент в действительности, мы узнать уже не можем.



Иван взял металлическую ножку стула и ударил ею Юрия, от чего последний упал на спину. Убийца накинул ему на шею веревку и принялся душить, пока тот не перестал сопротивляться. Обчистив неподвижного партнера, он спокойно отправился на авторынок, по пути выбросив мобильный убитого. Вернувшись, он понял, что убил человека и... пошел играть в зал игровых автоматов, а затем сходил с приятелем посмотреть футбол, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Зарю».



На следующий день он решил избавиться от трупа. Купил на стройрынке болгарку, затащил тело в ванную и распилил его на части, после чего сложил их в полимерные пакеты для мусора, а утром 17 мая вывез их на машине в лес возле деревни Каменица Жировецкая Брестского района и в разных местах закопал.



Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 1 ноября вынесла ему приговор. Он признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем (п. 12 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса), и разбое (ч. 3 ст. 207 УК) и будет отбывать 21 год в колонии усиленного режима. Кроме того, он должен будет вернуть в пользу жены и дочери погибшего похищенные деньги и 30 млн. рублей возмещения морального вреда, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Зарю».

