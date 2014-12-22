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Брест-Восточный-Жабинка: пьяная 22-летняя девушка выпала из вагона поезда и лишилась ноги

22 декабря 2014 13:17
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Новости Беларуси. Инцидент произошел на перегоне Брест-Восточный-Жабинка в ночь с воскресенья на понедельник. Девушка выпала из вагона поезда, в результате чего ей оторвало часть ноги.

Неосторожность зачастую ведет к трагедиям.

Напомним, несколько месяцев назад в Дрогичине 18-летняя девушка «нечаянно» упала с 8 этажа и разбилась. На бетонной перемычке между этажами девушка сидела с телефоном в руках.

Именно там ее увидел один из жителей дома, который в это время вышел покурить.

Мужчина пытался уговорить девушку слезть и та, казалось, уже была готова вернуться на балкон, но не удержалась и упала на землю.

Совсем не до шуток было 12-летней школьнице из Витебска, которая выпрыгнула из окна 7 этажа.

После отдыха в оздоровительном санатории девочка привезла домой украденную майку. О краже родители узнали после звонка из санатория. Что именно произошло между родителями и девочкой неизвестно, но, оставшись одна дома, она решилась на отчаянный шаг (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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