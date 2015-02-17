Брест: пьяный муж монтировкой убил 27-летнюю жену, находящуюся в декрете

Новости Беларуси. По предварительной информации, в день, когда произошла трагедия, супруги вместе распивали спиртное. В какой-то момент идиллия переросла в ссору.

Пресс-служба МВД Беларуси:

Ранним утром 16 февраля в Бресте в своей квартире со следами побоев обнаружен труп женщины, 1987 г.р., находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Предварительно установлено, что ее в 04.00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, монтировкой убил муж, 1985 г.р., который задержан.

Напомним, в прошлом году в Брестской области ссора родственников едва не закончилась убийством.

В больницу города Барановичи с колото-резаной раной грудной клетки был госпитализирован 56-летний мужчина. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков его пытался убить ножом сына.

Пьяные домашние разборки – это стереотип, который разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях – 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

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