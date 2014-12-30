Брест: мужчина зарезал своего гостя, тело выбросил с 4 этажа

Новости Беларуси. По подозрению в убийстве задержан 32-летний ранее судимый мужчина.

Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гостю были причинены телесные повреждения ножом, после чего тот был выброшен с балкона 4-го этажа. Утром труп мужчины обнаружили прохожие. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в прошлом году в Брестской области произошло еще одно убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.