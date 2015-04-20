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Бразилия: Неизвестные расстреляли группу футбольных болельщиков

20 апреля 2015 14:09
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Новости Бразилии. Бойня в бразильском Сан-Паулу. Неизвестные расстреляли 8 футбольных болельщиков. Установлено, что злоумышленников было трое.

Нападение произошло в штаб-квартире фанатов. В момент атаки болельщики готовили баннеры к очередному матчу команды.

Семь из них были убиты выстрелами в голову, один застрелен при попытке бегства.

Полиция отклонила версию о том, что убийства стали следствием противоборства фанатских сообществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, нападение связано с наркоторговлей.

 

# происшествия # Футбол

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