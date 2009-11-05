Бразилец живым пришел на собственные похороны

Бразилец, которого родственники считали погибшим в автокатастрофе и собирались предать земле, явился на собственные похороны, чтобы успокоить близких.

Накануне 59-летний Адемир Жорже Гонкальвеш засиделся с друзьями, а разыскивавшие его родные увидели в морге труп в похожей одежде и сочли мужчину погибшим.

Житель штата Парана пропал из поля зрения семьи в воскресенье. Он выпивал с друзьями-дальнобойщиками и не пришел ночевать домой. Тем временем родственникам стало известно, что полиция нашла изуродованное тело погибшего в автокатастрофе. Семья признала в этом человеке Адемира, сообщает NEWSru.com.

«Люди боятся долго смотреть, когда опознают тела. Думаю, именно это в данном случае и произошло», — отметил пресс-секретарь полиции Санту-Антониу-да-Платины. Впрочем, не все родственники были уверены, что перед ними труп Гонкальвеша. «Два моих дяди и я сомневались, - рассказала племянница мужчины. - Но тетя и четыре его друга опознали тело, так что оставалось делать?»

Похороны, как принято в Бразилии, были назначены на следующий день. Гонкальвеш, узнав, что на городском кладбище с ним уже прощаются, поспешил туда, чтобы остановить родственников. По словам полиции, близкие были шокированы, но испытали чувство облегчения.

Тело погибшего в автокатастрофе со второй попытки опознали корректно. Имя жертвы в полиции не называют.