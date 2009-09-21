Братья погибли при столкновении мотоцикла с рейсовым автобусом

Об этом сообщили в УГАИ Минской области. Авария произошла вечером 20 сентября на автодороге Минск-Микашевичи вблизи г.п. Старобин.Двое братьев (1968 и 1982 годов рождения) из Солигорска решили прокатиться на мотоцикле ИЖ «Юпитер-2» с боковым прицепом. Старший из них, не имея водительского удостоверения, сел за руль. Однако, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ». В результате ДТП оба брата скончались на месте. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В ходе следствия ещё предстоит выяснить, был ли виновник аварии в состоянии алкогольного опьянения, сообщает БЕЛТА.