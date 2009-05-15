Браконьер заплатит более 70 тысяч долларов

Незаконный улов жителя Гродно – 78 ценных рыб.

Предприимчивый хозяин дома вместо удочки использовал электропровод. Браконьера с поличным задержали сотрудники национального парка Нарочанский. Горе-рыболов временно взят под стражу. И за нанесения ущерба природе в особо крупном размере нарушителю грозит до 6 лет лишения свободы. Отметим, европейский угорь занесён в Красную книгу Беларуси и находится под угрозой исчезновения.

– Задержан местный житель, который посредством электрического тока из своего частного дома проложил электрический провод 300 метров длиной, плюс 40 метров оголённого провода и незаконно добыл 78 особей угря европейского. Своими незаконными действиями он совершил преступление части 4 статьи 81 уголовного кодекса республики Беларусь. И причинил вред окружающей среде в размере 205 миллионов белорусских рублей, – рассказал начальник управления государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Сергей МАСЛОВСКИЙ.