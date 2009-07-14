Борисовчанин прятал тело убитой подруги в шкафу

В Борисове мужчина из ревности убил свою подругу, а тело спрятал в шкаф.

В милицию с заявлением обратилась 81-летняя жительница Борисова. Ее 22-летняя внучка за несколько дней до этого ушла из дома, и ее местонахождение было неизвестно. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в шкафу в квартире пенсионерки труп девушки с телесными повреждениями.

Милиция установила, что вечером в день исчезновения внучки ее 33-летний друг после совместного распития спиртных напитков избил девушку до смерти на почве ревности, после чего тело спрятал в шкафу. Выяснилось также, что он живет в Борисове, не работает, а ранее был судим за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и угон.

Подозреваемый задержан. Прокуратурой Борисовского района возбуждено уголовное дело по ст. 139 ч. 1 УК РБ (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.