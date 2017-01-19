Бонни и Клайд: парень и девушка ограбили торговый центр в Могилеве

Новости Беларуси. Ночное ограбление в Могилеве. 22-летний парень и 21-летняя девушка подозреваются в ограблении торгового центра. Молодые люди вынесли 11 тысяч рублей.



Как рассказали в Следственном комитете, прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили поврежденный роллет.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере». Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.