Прямой эфир

Бонни и Клайд: парень и девушка ограбили торговый центр в Могилеве

19 января 2017 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночное ограбление в Могилеве. 22-летний парень и 21-летняя девушка подозреваются в ограблении торгового центра. Молодые люди вынесли 11 тысяч рублей.

Как рассказали в Следственном комитете, прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили поврежденный роллет.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере». Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Читайте также: Бонни и Клайд по-белорусски: семейная пара выдавала липовые справки о доходах. Подробности резонансного дела здесь.

# происшествия # Криминал # Кража

Другие новости рубрики

Все новости
Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров
19 января 2017 17:30

Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров

Женщина провалилась под лед в центре Минска
19 января 2017 12:56

Женщина провалилась под лед в центре Минска

ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую
19 января 2017 10:25

ЧП на Партизанском проспекте: из-за прорыва теплотрассы водители ехали вслепую