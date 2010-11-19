Бомж по мобильнику сообщил гродненским милиционерам о тайном складе современных боеприпасов для пулемета

Целый арсенал современных боеприпасов для скорострельной стрельбы из пулемета, каким оснащены боевые машины пехоты, обнаружен в лесном массиве на территории Поречского сельсовета Гродненского района.

Собирая клюкву в заболоченной местности, расположенной между деревнями Поречье и Гожа, бомж обнаружил замаскированный оружейный мини-склад — 2 ленты патронов 30-го калибра (36 штук) и 2 запечатанных оцинкованных ящика. Старший инспектор по разрешительной работе Гродненского РОВД майор милиции Петр Ленц рассказал, что бомж хоть и не имеет крова над головой, но пользуется мобильной связью. Набрав номер телефона 102, мужчина поведал милиционерам о находке и описал место обнаружения арсенала. Прибывшая следственно-оперативная группа произвела осмотр. Первичные выводы не оставили сомнения, что патроны «свежие», используются в стрельбах на Гожском полигоне некоторыми воинскими частями и, вероятно, похищены людьми, имевшими к ним доступ.

На днях поиск хозяев тайного арсенала, который вели сотрудники Гродненского РОВД и контрразведки УКГБ по Гродненского области, дал положительные результаты. Под подозрение попали двое военнослужащих одной из воинских частей областного центра — в званиях лейтенанта и прапорщика. Все материалы дела переданы в военную прокуратуру, сообщает ctv.by со ссылкой на газету «Белорусская нива».