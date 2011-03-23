Бомбардировки по Ливии: первый этап человеколюбивой агрессии Запада против Ливии официально подходит к концу

Участники авантюры все больше склоняются к мысли о неизбежности наземной операции либо, как в администрации США, о прямых поставках оружия повстанцам. Впрочем, и эти варианты не устраивают никого, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Первый этап человеколюбивой агрессии западного сообщества против Ливии официально подходит к концу. Однако происходит это вовсе не потому, что заявленные благородные цели воздушных ударов по спящим городам достигнуты.
Ливийские ПВО не уничтожены, да и на земле противостояние не прекратилось. А вот количество бессмысленных разрушений и сопутствующих именно западной агрессии потерь среди мирного ливийского населения неуклонно растет.
Михаил Ермолицкий, политический аналитик:
В некоторых кругах Америки, Англии, Франции решили, что волнения, которые происходят в Ливии и которые приняли характер гражданской войны, являются удобным поводом расправиться с неугодным режимом.
Все более активно и общественное мнение в разных странах. И европейцы, и американцы уверены: гуманизм ракетно-бомбовых атак недопустим.
Люди:
Не одобряем. Зачем такими методами решать политические вопросы!? Нужно сесть за стол переговоров, чтобы не страдали мирные люди.
Естественно, ни у кого не может быть хороших чувств, когда тебе на голову падают бомбы.
Под прикрытием беспокойства за народ там идет борьба за нефть.
Заранее разобравшись с нефтяными и газовыми ресурсами страны, определившись с поставками оружия уже новому ливийскому руководству, сейчас участники коалиции оказались героями пословицы про шкуру хищника, предварительно разделив которую охотники выяснили, что в данном случае североафриканский, но все же медведь, очень даже жив.
Муаммар Каддафи, лидер Ливийской Джамахирии:
Во всем мире люди протестуют против войны. А значит мы — участники исторической битвы. Мы не сдадимся. Люди во всем мире и мы здесь — все против агрессии. Ливийский народ ждут славные времена.
А посему понятна активность западных политиков в стремлении передать инициативу на южном фронте кому-нибудь еще. США предлагают сделать крайним НАТО или местных повстанцев, британский премьер Джеймс Кэмерон хотел бы видеть на острие атаки против арабской страны арабские страны. Вот только руководство НАТО колеблется, а власти, например, Саудовской Аравии открыто заявили, что не примут участия в интервенции. Даже лидер Лиги Арабских Государств Омар Муса, один из инициаторов рассмотрения ливийского вопроса в Совбезе ООН, признал, что коалиция в своих атаках превысила все полномочия.
Алексей Беляев, политолог:
В данном случае может возникнуть ситуация, которая произошла в Афганистане и Ираке. Части ввязнут в бессмысленную бойню, вооруженные силы Запада окажутся втянутыми в очень длительный конфликт, выход из которого будет практически невозможен ни мирными, ни военными средствами.
Ведь одержать верх в гуманитарной агрессии невозможно. Можно закамуфлировать бегство под отступление, как это происходит сейчас в Афганистане. Там на этой неделе силы другой коалиции и все тех же участников начали процесс передачи контроля над всем местным властям. То есть фактически оставили страну. Оставили тысячи убитых, десятки тысяч раненых, оставили разруху, то есть коалиционные силы в Афганистане оставили после себя ненависть, победить которую в войне за мир ни в Югославии, ни в Ираке, ни в Ливии не удавалось, не удалось и не удастся. Никому, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Бомбардировка Ливии продолжились. Германии и Турция против руководства операцией НАТ