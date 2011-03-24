Бомбардировки по Ливии: если к власти придут исламские экстремисты во главе с «Аль-Каидой», будет террор на государственном уровне

Силы западной коалиции продолжают наносить удары с воздуха по гражданским объектам на территории Ливии. Официальный Триполи сообщает о масштабных разрушениях и жертвах среди мирных граждан. По некоторым данным, бомбардировки унесли жизни уже почти 100 человек.

Впрочем, страну, как ранее Югославию, Афганистан и Ирак, еще ждут и новые разрушения и другие далеко идущие последствия.

Шестой день гуманистической бойни в Ливии, судя по комментариям в ангажированных для военных нужд западных СМИ, ничем не отличался от дня пятого. Мир и демократия окутывали крупные города страны и ее столицу клубами дыма.

А вот ливийские власти, напротив, сообщали о новых жертвах среди мирного населения после ряда высокоточных ударов коалиционной авиации не туда.

Впрочем, если говорить о достижении поставленных сторонами конечных целей, то шестой день выдался на южном фронте без перемен.

Ньют Гингрич, экс-спикер Палаты представителей Конгресса США:

Заявления Белого дома о том, что конечной целью операции должен стать уход с поста Муаммара Каддафи, не выдерживают критики. Можно было бы найти много других возможностей, чтобы оказать воздействие на Каддафи. И не надо было использовать американские и европейские вооруженные силы, чтобы осуществить это.

Также я обращаю особое внимание на то, что Белый дом не уведомил Конгресс, намерено ли правительство обратиться за выделением дополнительных финансовых средств на новую войну.

И беспокойство одного из республиканских идеологов имеет под собой все основания. Ливия с каждым днем налетов действительно все больше превращается в очередную черную финансовую дыру США. Впрочем, трудности государств, подвергнутых силовой демократизации, обычно гораздо больше.

Николай Самосейко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Агрессия этих стран была связана внешне якобы благими целями. В результате получилась дестабилизация в Афганистане, Ираке. Думаю, такая же ситуация ожидает и Ливию. Основной целью является смена режима. И не дай Бог для западной коалиции, если к власти придут исламские экстремисты во главе с «Аль-Каидой». Тогда они получат террор на государственном уровне.

Ровно 12 лет назад — 24 марта 1999 года — тогдашний генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ начать бомбежки Белграда. Сегодня через Балканы, по определению Интерпола, пролегает южный криминальный путь контрабанды, наркотраффика, торговли людьми и их органами. Может быть, именно памятуя об этой связи, вчера НАТО так и не решился взять на себя ответственность за человеколюбивую резню в Ливии. После этого Норвегия объявила о временном прекращении участия в воздушной операции, а Германия отказалась участвовать не только в налетах или тем более наземных действиях, но и в военно-морской блокаде.

И это, конечно, могло бы стать поводом для робкого оптимизма, если бы ночью оставшиеся авиагуманисты не бомбили вновь жилые кварталы Триполи. Так что, гуманитарная война продолжается. Вот только, как показывает история, когда гуманитарная война закончится, начнется полномасштабная гуманитарная катастрофа. И вот она может быть практически бесконечной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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