Бомбардировки по Ливии. День 7-й. Западная коалиция вновь нанесла удары по Триполи

Ливию продолжают бомбить. На шестые сутки авиация стран западной коалиции вновь нанесла удары по Триполи и окрестностям столицы.

Бомбардировке подверглись административные здания и военные объекты. Некоторые ливийские СМИ заявляют о новых жертвах среди мирного населения. По данным проправительственных сил, в результате авианалетов погибли уже свыше сотни человек.

Тем временем, страны коалиции договорились о руководстве операцией. Командование вскоре будет передано НАТО. В операции примут участие все 28 стран, входящих в Североатлантический альянс. Впрочем, некоторые страны постепенно выводят свои силы из Ливии. Военные США вскоре значительно сократят количество самолетов и личного состава. А Германия и вовсе отказалась от участия в морской блокаде Ливии и вывела из подчинения НАТО корабли своих ВМС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению министра экономразвития ФРГ Дирка Нибеля, западная коалиция ведет двойную игру в операции против ливийского лидера Муамара Каддафи. И причиной всему — нефтяные ресурсы. До сих пор бомбардировки Ливии ведут страны, закупающие у нее нефть.