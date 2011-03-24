Бомбардировка Ливии: США начали переброску более четырех тысяч морских пехотинцев

Силы международной коалиции продолжают наносить удары по Ливии. Бомбардировке подвергся пригород Триполи.

По данным некоторых СМИ, бомбили жилые кварталы в Джафаре к югу от столицы. Уничтожена также крупная военная база. Сообщается о большом числе жертв, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для поддержки кампании США начали переброску к берегам Ливии более четырех тысяч морских пехотинцев. Вопрос же командования операцией до сих пор открыт. Страны НАТО в очередной раз не смогли об этом договориться. По-видимому, никто в альянсе не готов брать на себя такую ответственность.

По ситуации в Ливии Совет Безопасности ООН сегодня проведет консультации. На них изучат и позицию России. Страна призывает к немедленному прекращению огня.