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Большое количество тротила решил добровольно сдать один из жителей Бреста

11 декабря 2008 17:33
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В рамках акции добровольной сдачи оружия и боеприпасов, которую проводят правоохранители республики. Однако сам с боеприпасами идти в милицию побоялся. Поэтому коробку с тротилом подбросил в мусорный бак, где ее и обнаружил дворник. Сам же доброволец в это время звонил в милицию и сообщал о месте где оставил опасный груз. При этом себя скромно не назвал. Однако, правоохранительные органы, естественно, заинтересовались персоной владельца большого количества взрывоопасного вещества.
# происшествия

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