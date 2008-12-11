Большое количество тротила решил добровольно сдать один из жителей Бреста

В рамках акции добровольной сдачи оружия и боеприпасов, которую проводят правоохранители республики. Однако сам с боеприпасами идти в милицию побоялся. Поэтому коробку с тротилом подбросил в мусорный бак, где ее и обнаружил дворник. Сам же доброволец в это время звонил в милицию и сообщал о месте где оставил опасный груз. При этом себя скромно не назвал. Однако, правоохранительные органы, естественно, заинтересовались персоной владельца большого количества взрывоопасного вещества.