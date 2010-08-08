Большинство европейских посольств в Москве уже отозвали значительную часть своего персонала

Москва все больше напоминает зону экологического бедствия.

Огромный мегаполис стал практически непригодным для жизни. Изнуряющая жара плюс смог от горящих в Подмосковье торфяников превратили город в декорацию к фильму катастроф. Большинство европейских посольств уже отозвали значительную часть своего персонала.

Содержание угарного газа в городе превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 6 раз. Плотность смога такая, что даже всепогодные московские аэродромы отказывают не только в приеме, но и в отправке самолетов. В «Домодедово» утром задержаны 40 авиарейсов, во «Внуково» — около 20. В залах ожидания скопились тысячи пассажиров. Людям приходится ждать вылета по 5 и более часов. Сейчас большинство задержанных рейсов из Домодедово уже отправлено.

Дымно не только в небе, но и в московской подземке. Станции и переходы метро — в лёгкой пелене, а пассажиры — в масках.