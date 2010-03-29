Большая вода и большая беда пришли в латвийскую Елгаву

Небольшой городок в окрестностях Риги затоплен на треть, спасатели работают в авральном режиме. Во многом потому, что средств на подготовку к паводку попросту не хватило.

Хуторянин Андрейс Лацис каждый вечер ставит кирпич у кромки воды и утром с горечью видит , что вода за ночь прибыла ещё на несколько метров. Уже все хозпостройки затопило, стихия подобралась и к самому дому. Об эвакуации старается не думать, также как и о том, что особой помощи ему ждать неоткуда.

Андрейс Лацис:

От государства помощи не дождёшься! Но у меня пока ещё терпимо, вот у соседа совсем всё под водой. Сейчас ещё нельзя сказать какой ущерб, пашни-то затопило, теперь только осенью узнаем.

На борьбу с паводком брошены все силы, но самоуправление заранее предупредило жителей района: спасение утопающих – дело их собственных рук, на всех помощи не хватит.

Иварс Романовс, исполнительный директор самоуправления Елгавского края:

Здесь вокруг очень много сельскохозяйственных угодий и мы честно предупредили жителей, что у нас не будет возможности помочь всем, чтобы вывезти каждую корову, свинью, птицу.

Уровень воды в реках Латвии поднимается стремительно. Без электричества остались уже около 500 домов, из зоны бедствия эвакуируют людей, затоплены дороги, в том числе, и государственного значения.

Айнарс Пенцис, начальник Государственной пожарно-спасательной службы Латвии:

Мы вчера эвакуировали двоих людей, просивших о помощи. Потому что тут невозможно жить – вода кругом, нет электричества, да ещё если маленькие дети.

Спасатели признают, что у многих самоуправлений нет средств на прогнозирование бедствий. Поэтому сейчас службы работают в режиме аврала.

Линца Мурниеце, министр внутренних дел Латвии:

Ситуация в Калнциемсе сейчас самая опасная, поскольку основной потоп ещё не начался. В Плявниеках мы уже провели профилактические взрывы, взрываем лёд и в Юрмале, чтобы он уходил в море.

Малые реки Латвии не успевают отводить воду из крупных рек, кроме того, обнаружены неполадки в работе малых ГЭС республики. Пик паводка в Латвии еще не наступил. Крупнейшая река страны пока скована льдом. Именно Даугава славится своим строптивым нравом. А денег на борьбу с наводнением не хватает, поэтому люди готовятся спасать себя сами.