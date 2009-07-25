Более ста подвальных помещений и 77 участков автодорог затоплены

По информации синоптиков накануне на Минск выпало свыше 56 мм осадков.

На некоторое время движение общественного транспорта было остановлено, а через станции метро «Восток» и «Парк Челюскинцев» в течение 15 минут поезда проходили без остановки.

Помощь спасателей понадобилась почти полутысяче человек, которые оказались заблокироваными в общественном транспорте, цокольных этажах и подвальных помещениях зданий. Однако, пострадавших в результате разгула стихии нет.

По информации синоптиков накануне на Минск выпало свыше 56 мм осадков. Это более половины месячной нормы.

Городские власти и соответствующие службы уже сделали вывод из сложившейся ситуации: избежать серьезных последствий сильных дождей поможет строительство современной ливневой канализации и реконструкция старой. Первый этап ремонта коллекторов уже завершается.