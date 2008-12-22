Более сотни населенных пунктов осталось без электричества

По оперативной информации, в столичном регионе без света остались сто сорок деревень и весей, а в Гомельской – больше двадцати. И хоть аварийные бригады и работают в несколько смен, но многие из-за снежных заносов до места ЧП попросту не доезжают

Она уже и не то, чтобы очень рада иметь такой домик в деревне. Хотя, и деревня-то – в нескольких километрах от Минска, но вот свой километраж электросчетчик у Татьяны давно не наматывает. Ни воды, ни газа... Здесь керосинка легко сойдет за бытовую технику, а вилка розетки за ложку дегтя перед Новым годом.

Световой день, и без того, не самый длинный, предельно укоротился в ста сорока населенных пунктах. И это только в Минской области. Число аварийных бригад пусть и увеличили - где-то даже в восемь раз, но на деле: там, где подключают электрики, на рубильник нажимает... погода.

День энергетика с каждым звонком все дальше уходит в тень. Правда, в Заславских районных электросетях свет как раз есть, но на все вопросы вроде: а когда же электричество пойдет в народ? - здесь уходят втемную.

Здесь и без астрономического календаря точно знают, где он – конец света. Вот в этих домах люди не видели электричества уже почти сутки, но буквально через улицу по глазам непривычно бьют проблески цивилизации. Обратите внимание: вон, там даже фонари горят!

В этом поселке даже география проводов – будто в сумраке. Когда у половины жителей от розеток все же есть толк, у другой половины в том же населенном пункте, но подключенной к другим электросетям, как в блокадном Ленинграде.

Их домашние шлепанцы уже изрядно пропылились. Ведь когда на улице светлее, и иногда, кажется, даже теплее, чем в родных стенах, признаются, на стену лезть хочется. На обледенелых проводах здесь уже зависло все – и свет, и газ, и вода в бойлерах.



Этот материал не увидят больше, чем в сотне населенных пунктов. И хотя, на устранение подобных катаклизмов, как правило, уходят сутки - двое, ликвидировать последствия этого Дня энергетика, будут несколько дней. Разве что в Гомельской области всех сумрачных жителей обещают просветить уже сегодня. Но в поселке под Минском как знали – прямо на въезде кто-то очень предприимчивый поставил объявление «Включу отопление».



