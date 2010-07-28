Более семи часов пожарные боролись с огнем в Могилевском районе

Возгорание произошло в месте вырубки леса.

По словам очевидцев, пламя распространялось быстро. Буквально за считанные минуты огонь перекинулся на молодые насаждения елей. Ситуация была опасной, так как буквально в километре от места возгорания находится дачный поселок. Все девять экипажей спасателей сработали оперативно. Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

Константин Лодыжин, лесничий Вильчецкого лесничества:

Сгорело около 17 гектаров леса. Это очень даже много. Если бы пожар не удалось локализовать вовремя, то последствия были бы серьезнее. Тяжелые условия — сухость и ветер — способствовали быстрому распространению огня.