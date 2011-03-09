Более миллиона дохлых рыб всплыли недалеко от Лос-Анджелеса

По словам экспертов, пробы морской воды показали, что сардины погибли от естественных причин. Химических или токсичных веществ не обнаружили. Не могут сказать, что случилось, и биологи. Предположение только одно: причиной массовой гибели стал недостаток кислорода в акватории гавани.

Сейчас власти решают, как максимально быстро и где захоронить мертвые тушки. Но на это может уйти несколько недель. Стоимость операции оценивается в 100 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».