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Более миллиона дохлых рыб всплыли недалеко от Лос-Анджелеса

09 марта 2011 08:48
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По словам экспертов, пробы морской воды показали, что сардины погибли от естественных причин. Химических или токсичных веществ не обнаружили. Не могут сказать, что случилось, и биологи. Предположение только одно: причиной массовой гибели стал недостаток кислорода в акватории гавани.

Сейчас власти решают, как максимально быстро и где захоронить мертвые тушки. Но на это может уйти несколько недель. Стоимость операции оценивается в 100 тысяч долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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