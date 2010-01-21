Более десяти тысяч жителей Рогачева остались без воды

Специалисты водоканала неладное заприметили ещё ночью: давление в системе упало и возвращаться к положенному значению отказывалось.

Найти прорыв под полуметровым слоем снега, промёрзшим грунтом и закатанными под асфальт канализационными люками оказалось непросто.

Если в кране нет ни капли, надо посмотреть в подвале — Елена Ткачёва в этом сегодня убедилась на деле. Целое утро она вместе с сыном вёдрами выносила ледяную жидкость из-под пола. Вся вода из городской системы вылилась на одну улицу.

Порыв трубы произошёл на глубине в два метра. Основных причин называют две: первая — это движения грунта, вторая — изменение давления в самой трубе.

На месте аварии работала дежурная группа. Через промерзший грунт сварщики добрались до трубы. Но оказалось, что рядом проложены телефонные кабели. Чтобы их не повредить, коммунальщики вызывали связистов. Все это время треть города оставалась без воды. А это более десяти тысяч человек.

Игорь Кочерго, заместитель председателя Рогачёвского райисполкома:

В это время все организации и учреждения работали в нормальном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций не возникало.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Были расчищены подъезды к реке Днепр для возможного забора воды. Также этот вопрос решался с руководством заводов, на которых есть свои скважины.

Привыкнуть к жажде жители райцентра не успели. Да и пожаров за время перебоев с водой, к счастью, не произошло. Прорыв был ликвидирован в течение пяти часов. И уже к обеду водоснабжение города было налажено.