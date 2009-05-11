Более четырёх миллионов долларов за благоприятное решение земельного вопроса предложили заплатить двое минчан

Такую сумму они предложили заплатить представителю российской фирмы за предоставление в аренду земельных участков под строительство в районе города Фаниполь и в Минске.

15 августа 2008 года обвиняемые под предлогом передачи чиновникам денег получили 100 тысяч долларов, после чего были задержаны с поличным сотрудниками милиции. Мошенниками оказались: 45-летняя женщина - продавец магазина, и тридцатидвухлетний водитель такси. Суд Центрального района столицы приговорил горедельцов к пяти годам лишения свободы за подстрекательство к даче взятки.

– Как было выяснено в ходе следствия, а также в ходе судебного разбирательства – никаких ни официальных, ни другого рода отношений с представителями Минского городского и Минского областного комитетов не велось, - говорит Сергей Балашев, старший помощник прокурора г. Минска. - Т.е. наши обвиняемые не обращались с предложением приобрести землю, а также никакие договоренности не имелись с должностными лицами.

