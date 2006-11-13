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Более чем 800 тысяч литров суррогатного алкоголя изъято в нынешнем году белорусскими правоохранителями

13 ноября 2006 15:06
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Выявлено также 15 подпольных цехов по розливу спиртосодержащей жидкости. Как сообщили в МВД, с начала года в Беларуси от отравления суррогатами алкоголя умерло более двух тысяч человек.В настоящее время в республике проводится акция "Пьянству - нет!" и во всех УВД облисполкомов и ГУВД Мингорисполкома работают прямые телефонные линии. По ним в любое время суток можно сообщить информацию о тех, кто занимается изготовлением или реализацией спиртосодержащей жидкости, в том числе и самогона.
# происшествия

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