Более чем 800 тысяч литров суррогатного алкоголя изъято в нынешнем году белорусскими правоохранителями

Выявлено также 15 подпольных цехов по розливу спиртосодержащей жидкости. Как сообщили в МВД, с начала года в Беларуси от отравления суррогатами алкоголя умерло более двух тысяч человек.В настоящее время в республике проводится акция "Пьянству - нет!" и во всех УВД облисполкомов и ГУВД Мингорисполкома работают прямые телефонные линии. По ним в любое время суток можно сообщить информацию о тех, кто занимается изготовлением или реализацией спиртосодержащей жидкости, в том числе и самогона.