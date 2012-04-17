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Более 80 тысяч роз, хризантем и орхидей общей стоимостью 1 млрд рублей изъяты на Ошмянской таможне

17 апреля 2012 10:36
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Новости Беларуси. Цветы общей стоимостью на миллиард рублей изъяты на Ошмянской таможне. Более 80 тысяч роз, хризантем и орхидей направлялись из Литвы на территорию Таможенного союза.

Проверив груз в пункте пропуска «Каменный Лог», специалисты обнаружили, что товара перевозилось гораздо больше указанного в документах. Причем орхидеи и вовсе не были заявлены в официальных бумагах.

Всего пресечены три попытки незаконной транспортировки цветов через белорусско-литовскую границу. По фактам нарушений начаты административные процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда # Государственная граница Беларуси

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