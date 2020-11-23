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Более 700 ДТП в Минской области с начала года. Рассказываем о самых громких авариях недели

23 ноября 2020 14:23
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Новости Беларуси. Более 700 ДТП произошло на дорогах Минской области с начала 2020 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 700 ДТП в Минской области с начала года. Рассказываем о самых громких авариях недели-1

Статистика неутешительная: 161 погибший, 740 ранены. Скорость, пьянство, отсутствие фликеров и банальная невнимательность приводят к трагическим последствиям.

Более 700 ДТП в Минской области с начала года. Рассказываем о самых громких авариях недели-4

О самых громких происшествиях прошлой недели и о том, как их избежать, смотрите в видеоматериале Вадима Смоляка.

# Авария в Минской области # происшествия # Вадим Смоляк # Фотофакт

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