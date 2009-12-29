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Более 500 000 пиротехнических изделий изъяли в Минске

29 декабря 2009 08:08
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Только за минувшие выходные.

Самая крупная партия обнаружена у 19-летнего неработающего жителя Заславля на рынке "Ждановичи" – более 13-ти с половиной тысяч петард.

Специалисты советуют гражданам внимательно относиться к использованию фейерверков и салютов. Покупатель имеет право потребовать у продавца сертификаты качества на изделия и разрешение на ввоз. Также обязательно наличие инструкции по применению на русском языке. В ней должно быть указано, на каком расстоянии от жилых домов можно использовать то или иное изделие и как правильно поджигать.

# происшествия

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