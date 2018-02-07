Более 50 потерпевших. СК раскрыл подробности серии изнасилований в Полоцком районе

Новости Беларуси. Около полусотни потерпевших от рук насильников. Следственный комитет раскрыл подробности серии изнасилований и убийства в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу проходит четверо обвиняемых. С жертвами они знакомились в интернете или на улице, встречались и угощали напитками с подмешанными в них психотропами. Бесчувственных жертв отвозили в укромное место, где насиловали, зачастую еще и грабили. В поле зрения правоохранителей злоумышленники попали после трагической гибели одной из жертв. Тело без вести пропавшей несовершеннолетней девушки нашли в карьере, где когда-то работал один из обвиняемых.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В 2012 году они познакомились с очередной жертвой. Злоумышленники попытались скрыть следы преступления: вывезли тело девушки и закопали ее в карьере в Полоцком районе. В ходе дальнейшей работы следствия было установлено порядка 50 потерпевших, в уголовном деле – 46 эпизодов преступной деятельности. В настоящее время в уголовном деле присутствуют 4 фигуранта. Им предъявлены обвинения это и убийство, и изнасилование, и насильственные действия сексуального характера, и похищение человека, и разбой.