Более 50 очевидцев ЧП в метро попали в больницы с нервными срывами

Около каждой станции Сокольнической линии метро, а также станциях в центре Москвы дежурят бригады «скорой помощи». На данный момент более 50 человек обратились за амбулаторной помощью. В основном, это сердечно-сосудистые заболевания и нервный срыв. Источник подчеркнул, что речь идет о пассажирах, которые не попали в зону взрывов, но являются очевидцами происшествий.
Кроме того МЧС открыло «горячую линию» для психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в теракте в московском метро, пишет GZT.ru.
Телефон Центра экстренной психологической помощи — 626-37-07.
Напомним, два взрыва прогремели в понедельник в московском метро в «час пик» с интервалом примерно в полчаса. Первый – на станции «Лубянка», второй – на «Парке культуры». По предварительным данным, погибли более 35 человек, десятки получили ранения.