Более 50 очевидцев ЧП в метро попали в больницы с нервными срывами

В связи со взрывами в метро у многих пассажиров произошли нервные срывы и обострения хронических заболеваний. Бригады «скорой помощи» обслужили более 50 обращений граждан около станций метро в центре Москвы, сообщил источник в медицинских кругах столицы.

Около каждой станции Сокольнической линии метро, а также станциях в центре Москвы дежурят бригады «скорой помощи». На данный момент более 50 человек обратились за амбулаторной помощью. В основном, это сердечно-сосудистые заболевания и нервный срыв. Источник подчеркнул, что речь идет о пассажирах, которые не попали в зону взрывов, но являются очевидцами происшествий.



Кроме того МЧС открыло «горячую линию» для психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в теракте в московском метро, пишет GZT.ru.

Телефон Центра экстренной психологической помощи — 626-37-07.

Напомним, два взрыва прогремели в понедельник в московском метро в «час пик» с интервалом примерно в полчаса. Первый – на станции «Лубянка», второй – на «Парке культуры». По предварительным данным, погибли более 35 человек, десятки получили ранения.