Более 350 животных погибли при пожаре на крупнейшем свинокомплексе в Кореличском районе Гродненской области

Новости Беларуси, Гродненская область. Возгорание произошло в одноэтажном здании фермы, где находилось 180 взрослых свиней и почти две тысячи поросят.

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в считанные минуты. Огонь удалось локализовать быстро. Однако более трех сотен животных отравились угарным газом.

Сейчас по данному факту проводится разбирательство, выявляются возможные причины пожара. Уже есть предварительные версии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Работниками МЧС совместно с персоналом объекта эвакуировано около 200 животных из соседних с горящей секций. Эвакуация из соседних не потребовалась, поскольку угроза распространения дыма и огня была предотвращена.

Предварительный ущерб составил около 20 миллионов рублей. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.