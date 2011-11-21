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Более 350 животных погибли при пожаре на крупнейшем свинокомплексе в Кореличском районе Гродненской области

21 ноября 2011 13:38
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Новости Беларуси, Гродненская область. Возгорание произошло в одноэтажном здании фермы, где находилось 180 взрослых свиней и почти две тысячи поросят.

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в считанные минуты. Огонь удалось локализовать быстро. Однако более трех сотен животных отравились угарным газом.

Сейчас по данному факту проводится разбирательство, выявляются возможные причины пожара. Уже есть предварительные версии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:
Работниками МЧС совместно с персоналом объекта эвакуировано около 200 животных из соседних с горящей секций. Эвакуация из соседних не потребовалась, поскольку угроза распространения дыма и огня была предотвращена.
Предварительный ущерб составил около 20 миллионов рублей. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

Пожар на свинокомплексе в Кореличском районе

# происшествия # Фотофакт

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