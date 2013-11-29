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Более 350 тысяч доз спайса на сумму 10 млрд рублей изъяли правоохранители в Минске

29 ноября 2013 17:32
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Новости Беларуси. Рекордную партию наркотиков изъяли в Минске. Два брата устроили в гараже лабораторию по изготовлению спайса. Кроме специального оборудования для производства и упаковки на месте задержания обнаружена крупная партия готовой курительной смеси и основа для ее изготовления.

Задержанные распространяли готовый продукт мелким сбытчикам, которые, в свою очередь, продавали зелье непосредственно потребителям. В основном молодым людям, в том числе учащимся столичных учебных заведений.

В результате операции до потребителей не дошло более 350 тысяч доз спайса на сумму 10 миллиардов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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