Более 300 тыс. китайцев пострадали от наводнения

Более 300 тыс. китайцев покинули свои дома и были вынуждены эвакуироваться в безопасные районы с юга КНР, где затяжные ливни стали причиной масштабного наводнения.

За последние три дня в провинциях Цзянси и Гуанси от последствий наводнения погибли три человека, еще четверо считаются пропавшими без вести. В Гуанси из берегов вышла река Жунцзян, уничтожив 287 деревенских домов. В связи с этим из провинции были эвакуированы 70 тыс. человек, а из Цзянси — еще 80 тыс.

Кроме того, дожди явились причиной прорыва дамбы в Гуанси, в связи с чем из областей ниже по течению в целях безопасности экстренно были перемещены 150 тыс. жителей.

Предварительно местные власти оценивают ущерб от наводнения в 210 млн. юаней ($31 млн.).