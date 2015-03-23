Более 30 пожаров зафиксировано в Минске за прошедшие выходные: 2 человека погиб

Горячие выходные. За прошедший уик-энд в Минске зафиксировано более 30 пожаров. Не обошлось без жертв.

Так, накануне на улице Асаналиева загорелся автомобиль. Хозяин попытался самостоятельно справится с пламенем, но получил ожоги и был госпитализирован.

Однако уже через несколько часов улица Асаналиева вновь оказалась в сводках МЧС. На этот раз пожар начался в одной из квартир. Пламя оперативно потушили, однако в комнате спасатели обнаружили труп мужчины. Причины пожара сейчас выясняются.

Неспокойной была ночь и для жителей одного из домов во 2-м переулке Багратиона. Здесь из-за возгорания в шахте мусоропровода пришлось эвакуировать 18 человек. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программ «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Также жертвой огня стала пожилая женщина, на которой, предположительно, от пламени газовой плиты загорелась одежда. Она пыталась самостоятельно ее потушить, но попытки не увенчались успехом. Позже ее тело обнаружили в ванной с ожогами. Поэтому мы еще раз напоминаем о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.