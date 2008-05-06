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Более 22-х тысяч человек стали жертвами тропического циклона в Мьянме

06 мая 2008 16:54
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Еще более 40 тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч местных жителей остались без жилья и питьевой воды.

В пяти областях введено чрезвычайное положение. Большая часть населения осталась без электричества и телефонной связи. Колоссальный урон нанесен сельскому хозяйству – затоплены крупнейшие рисовые плантации. Нынешний циклон – один из самых разрушительных в Азии за последние полвека. С просьбой о помощи власти Мьянмы обратились в ООН. Гуманитарные грузы в страну уже направили Индия и Таиланд, на очереди – помощь из Китая.

В связи с последствиями циклона, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, соболезнования президенту Союза Мьянмы от имени белорусского народа и себя лично выразил Президент Александр Лукашенко.

# происшествия

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