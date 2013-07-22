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Более 200 пожарных вторые сутки тушат пожар на предприятии в Словении

22 июля 2013 08:56
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Новости Словении. Крупный пожар произошёл на северо-востоке Словении. На борьбу со стихией было направлено более 200 человек и около 50 спецмашин.

Огонь охватил склад одного из крупнейших в Европе производителей бытовой техники. В считанные минуты чёрный дым практически полностью окутал город Марибор, в котором расположено предприятие.

Жителям второго по величине города Словении рекомендовано не выходить из домов. На данный момент известно, что во время тушения пострадали как минимум трое пожарных. О жертвах на самом складе не сообщается.

# происшествия # Пожар

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