Более 200 пожарных вторые сутки тушат пожар на предприятии в Словении

Новости Словении. Крупный пожар произошёл на северо-востоке Словении. На борьбу со стихией было направлено более 200 человек и около 50 спецмашин.

Огонь охватил склад одного из крупнейших в Европе производителей бытовой техники. В считанные минуты чёрный дым практически полностью окутал город Марибор, в котором расположено предприятие.

Жителям второго по величине города Словении рекомендовано не выходить из домов. На данный момент известно, что во время тушения пострадали как минимум трое пожарных. О жертвах на самом складе не сообщается.