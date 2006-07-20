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Более 20 тысяч несовершеннолетних состоят на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних

20 июля 2006 14:21
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В основном это подростки, совершившие административные правонарушения. В МВД считают, что "основная причина становления подростков на преступный путь - пример родителей, совершающих противоправные действия". За полгода на учет в органы внутренних дел поставлено более 1600 родителей, которые служат плохим примером своим детям.
Около 18 тысяч подростков состоят на учете в наркологических учреждениях, более 200 из них имеют диагноз <хронический алкоголизм>. Есть случаи, когда такой диагноз ставился 10-12 летним детям.
# происшествия

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