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Более 10 кг гашиша задержано на белорусско-литовской границе

09 августа 2011 09:51
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Крупную партию наркотиков задержали белорусские таможенники в пропускном пункте «Каменный Лог».

Более 10 кг гашиша перевозил в своем автомобиле гражданин Литвы. Наркотик был спрятан во внутренней обшивке машины. Стоимость партии на черном рынке — десятки тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль конфискован. Мужчине грозит до 13 лет лишения свободы.

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Вызвал подозрение у пограничников этот автомобиль. И при детальном досмотре с использованием служебных собак было обнаружено под обшивкой за задними сидениями 8 пакетов с веществом зеленого цвета. Впоследствии выяснилось, что это наркотик гашиш.

Также на белорусско-литовской границе задержан российский грузовик, за рулем которого был гражданин Польши. Мужчина пытался незаконно перевести трикотаж. Общая стоимость товара — более 5,5 миллиардов рублей. По документам автомобиль направлялся в Россию. Мужчина задержан. Его ожидает крупный штраф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

Фото. Контрабанда наркотиков

# происшествия # Фотофакт

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