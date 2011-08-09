Более 10 кг гашиша задержано на белорусско-литовской границе

Крупную партию наркотиков задержали белорусские таможенники в пропускном пункте «Каменный Лог».

Более 10 кг гашиша перевозил в своем автомобиле гражданин Литвы. Наркотик был спрятан во внутренней обшивке машины. Стоимость партии на черном рынке — десятки тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль конфискован. Мужчине грозит до 13 лет лишения свободы.

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Вызвал подозрение у пограничников этот автомобиль. И при детальном досмотре с использованием служебных собак было обнаружено под обшивкой за задними сидениями 8 пакетов с веществом зеленого цвета. Впоследствии выяснилось, что это наркотик гашиш.

Также на белорусско-литовской границе задержан российский грузовик, за рулем которого был гражданин Польши. Мужчина пытался незаконно перевести трикотаж. Общая стоимость товара — более 5,5 миллиардов рублей. По документам автомобиль направлялся в Россию. Мужчина задержан. Его ожидает крупный штраф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».