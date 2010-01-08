Бойня в Сент-Луисе (США): рабочий расстрелял 8 сослуживцев и застрелился

В американском штате Миссури работник фабрики учинил массовое убийство сослуживцев, после чего покончил с собой.

В результате стрельбы пострадали восемь человек, не считая самоубийцы. Причем трое жертв скончались. Предполагается, что мотивом кровавой расправы стал конфликт с администрацией завода.

Вооруженный до зубов преступник ворвался в административный корпус на территории фабрики в Сент-Луисе, где открыл беспорядочный огонь по разбегавшимся в панике людям. При себе у стрелка было три единицы огнестрельного оружия, пишет The St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на начальника полиции Дэна Айсома.

В тот момент в здании находилось примерно четыре десятка человек. Через четыре минуты после получения сообщения о стрельбе на место трагедии стали прибывать полицейские.

Уже установлена личность злоумышленника, хотя Айсом отказался назвать его имя на пресс-конференции. По предварительным данным, бойню устроил 51-летний Тимоти Хендрон из Вебстер-Гроувса, который и сам работал на злополучной фабрике. Имя Хендрона было названо анонимными представителями полиции.

Бойня произошла на территории завода по производству электрических трансформаторов, который расположен на севере Сент-Луиса.

Как рассказали в полиции, два трупа были найдены на парковке возле заводского строения, а еще два тела находились внутри здания. Среди последних обнаружен и труп Хендрона. На фабрику рабочий пришел буквально увешанный оружием – с собой у него была винтовка, дробовик и пистолет.

Пять пострадавших в результате стрельбы были госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии, а один получил легкое ранение и уже выписан из больницы.

Бойцам полицейского спецназа потребовалось целых 4 часа обследовать обширную территорию завода площадью свыше 60 квадратных километров, прежде чем был найден труп самоубийцы.

Сначала в полиции считали, что злоумышленник скрылся на черном внедорожнике, однако позже диспетчер получил новое сообщение от мужчины в здании. Он рассказал, что видел стрелка и был ранен в ногу, руку и корпус. По словам звонившего, он спрятался и боялся выйти, поскольку не знал, куда направился преступник.

Известно, что Хендрон участвовал в групповом иске против своего работодателя, который, якобы, не доплачивал в пенсионный фонд. Близкие и родственники описывают его как человека уверенного в себе. Он также имел лицензию на оружие, поскольку был охотником.

В полиции предпочитают не говорить о наиболее вероятных версиях расстрела.

В полиции не раскрывают имена жертв, однако сослуживцы опознали двоих – это Кори Уилсон и Карлтон Картер.