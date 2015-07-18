Боевики «Исламского государства» совершили теракт в Ираке: погибли более 100 человек

Новости Ирака. Боевики «Исламского государства» совершили крупный теракт в Ираке. Число жертв превысило сто человек, еще около пятидесяти ранены. Среди погибших много детей. Мощный взрыв прогремел рядом с рынком, на воздух взлетел заминированный автомобиль. В нем находились три тонны взрывчатки. Ударная волна буквально разнесла всю рыночную площадь. На месте ЧП работают спасатели и полиция.

Отметим, боевики террористической организации «Исламское государство» на данный момент контролируют обширную территорию Ирака, а также соседней Сирии. За последний год жертвами стали несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 19.30 18.07.2015

Количество жертв взрыва на рынке в Ираке продолжает расти. Насчитывается уже около 150 погибших, еще 170 человек получили ранения. Среди них много детей. Боевики террористической группировки «Исламское государство» подорвали заминированный автомобиль близ оживленного рынка. Ударная волна буквально разнесла всю торговую площадь. На месте ЧП продолжают работать спасатели и полиция.

Отметим, боевики террористической организации контролируют обширную территорию Ирака и соседней Сирии. За последний год жертвами стали уже несколько тысяч человек.