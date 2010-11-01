Боевики «Аль-Каиды» держали в плену в церкви Багдада 120 прихожан

Во время спецоперации по освобождению все экстремисты были уничтожены. Погибли 52 заложника, в их числе - семь полицейских. Около 70 человек получили ранения.

Боевики ворвались в церковь, когда там шла служба и захватили более сотни прихожан.

После того, как церковь была захвачена, на телевидение позвонил человек, который представился сообщником террористов и потребовал освободить из заключения женщин-боевиков, связанных «Аль-Каидjq» в Ираке и Египте. В противном случае захватчики угрожали убить пленников.

Полиция решила идти на штурм. Экстремисты начали взрывать гранаты. Лишь со второй попытки пленников освободили.

Ответственность за захват взяла на себя организация «Исламское государство в Ираке», в которую входит и иракский филиал «Аль-Каиды», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».