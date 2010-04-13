Boeing 737 развалился при посадке в индонезийском аэропорту

В Индонезии пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту «Рендани» города Маноквари. После этого самолет упал в реку и развалился на несколько частей.

Инцидент произошел утром во вторник, 13 апреля. По сообщениям местных властей, на борту Boeing 737 авиакомпании Merpati находилось около 100 человек. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 пассажиров. О жертвах не сообщается.

Причины происшествия также пока не ясны. Известно, что самолет совершал посадку при сложных погодных условиях – в районе шел проливной дождь, передает AFP.

Маноквари, расположенный на острове Новая Гвинея, является столицей индонезийской провинции Западное Папуа. Население города составляет чуть более 55 тысяч человек.