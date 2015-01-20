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Бобруйский район: нетрезвого мужчину пришлось спасать из горящей квартиры трижды

20 января 2015 16:26
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Новости Беларуси. 19 января в поселке Туголица Бобруйского района произошёл пожар. Ситуация оказалась не столько чрезвычайной, сколько нестандартной:

хозяина квартиры пришлось спасать из горящего помещения трижды!

Горение на балконе второго этажа увидел сосед. Мужчина знал наверняка, что в квартире находятся два человека, и поторопился им на помощь.

Дверь была заперта – ее пришлось выбить. В комнатах было плотное задымление. На полу в кухне спаситель нашел хозяина, а на кровати в соседней комнате его гостя. Обоих вывел на свежий воздух.

Едва мужчина успел позвонить в МЧС, как обнаружил, что нетрезвый погорелец исчез. Оказалось, он вернулся в горящую постройку. Его гостя с места происшествия вообще и след простыл.

Понимая, что хозяин квартиры пьян и не может самостоятельно принимать адекватные решения, добросовестный сосед поспешил вновь вытащить его на улицу.

Но погорелец оказался настолько упрямым, что при первой же возможности вновь полез в горящую комнату.

В третий раз его эвакуировали уже сотрудники МЧС. Также они вывели из задымленного помещения двух соседей со второго этажа дома.   

Владелец горящего жилья был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, состояние алкогольного опьянения». 

В результате пожара повреждено имущество на балконе, балконная рама, оконная рама и дверь на балкон, закопчены стены, потолок и имущество в квартире.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.

Курение стало причиной пожара в Слуцком районе. Ночью загорелась одна из квартир 3-этажного дома в деревне Квасыничи. Как выяснилось, незадолго до пожара хозяин смотрел телевизор, потом закурил и заснул. Подробности смотрите на видео. 

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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