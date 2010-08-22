Благополучно разрешилась история с захватом заложников в пятизвездочном отеле Рио-де-Жанейро

Под дулом пистолетов 30 работников гостиницы и пятеро постояльцев провели более двух часов.

Всё началось с того, что полицейские остановили вереницу автомобилей для проверки документов. В ответ боевики одного из наркокартелей открыли беспорядочный огонь. Погибла случайная прохожая, двое стражей порядка получили ранения.

Бандиты, поняв, что окружены, ворвались в гостиницу и захватили заложников. Спецназовцам удалось убедить преступников сдаться.

Сейчас будущая столица летних Олимпийских игр 2016 года приходит в себя после пережитого шока. А власти решают, как усмирить разгул преступности в стране.